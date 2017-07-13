Вместе с пакетом налоговых реформ Сейм рассмотрит законопроект, который подразумевает погашение штрафа за налоговые задолженности. Эта возможность будет доступна для тех, кто согласится за определённый период погасить свои долги, сообщает Latvijas Radio.

Заключив договор со Службой госдоходов (СГД) о графике выплат налоговой задолженности, штраф и начисленные за несвоевременную выплату пени будут погашены. Это относится к физическим и юридическим лицам.



Несколько лет назад уже проводилась попытка помочь неплательщикам, но она была неудачной. К программе присоединились около 3000 должников, из которой треть не смогла справиться с условиями выплат.



«Число участников было небольшим, учитывая общее количество должников по всей Латвии. Причин было как минимум две. Во-первых, ожидание момента, когда закон вступит в силу. Многие ждали так долго, что за неимением других методов поддержки, были вынуждены прекратить свою деятельность», — объясняет глава отдела погашения налоговых задолженностей СГД Санта Гаранча.



Вторая причина, по мнению специалиста, — специфика принятых норм. Согласно им, заявку на амнистию можно было подать только по долгам, старше года. Если предприятие реально работает и платит налоги, СГД взыскивает налоговую задолженность, речи о старом долге быть не может



рассказывает, что из 3000 больше 1000 должников не смогли выполнить условия СГД. «Уже в первый год реализации программы поддержки было много людей, которые не смогли справиться с выплатами, потому что неверно рассчитали свои финансовые возможности».



Идея о погашении штрафов и пени должников по налогам в свое время исходила от Латвийской торгово-промышленной палаты. Ее вице-президент уверена, что тогдашняя неудача была закономерной, поскольку изначальная задумка была испорчена.



«Согласно закону о налогах и пошлинах, налоги задолженности делятся на два вида – до 30 дней и более. А почему мы должны считать 30, 20 или 10 дней? Если законодатель хочет помочь человеку – если на конкретное число есть долг по налогам, разреши его разделить и не считай, насколько человек опоздал. Потому та инициатива и провалилась», - считает Цауне.