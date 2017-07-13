После трагического пожара в лондонской высотке в Латвии начались проверки состояния пожарной безопасности в многоэтажных зданиях.



Первые результаты в Риге уже стали известны и, они не утешительные. В первую очередь обратили внимание на состояние пожарной сигнализации. Согласно правилам сигнализация должна быть оборудована во всех зданиях выше 12 этажей. Но нарушения все-таки были. Были найдены легковоспламеняющиеся отходы. Между частными погребами были отклеены детекторы дыма, по всей видимости, чтобы было удобнее курить, либо, чтобы они не реагировали на пар от теплотрассы.



Не работали краны внутреннего пожарного водопровода. Это серьезно бы затруднило работу пожарных во время возгорания. Были обнаружены и другие нарушения.



До 15 сентября будут проверены в Риге все жилые дома, начиная с 12-этажных. В других крупных городах — Даугавпилсе, Екабпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе, начиная с 6-этажных. В свою очередь, в краевых населенных пунктах проверки подвергнутся жилые дома, начиная с трехэтажных. Инспекторы посмотрят утепление дома, а также оценят, как жильца ознакомлены с правилами пожарной безопасности, осмотрят состояние противопожарных систем и путей эвакуации.