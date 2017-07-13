В латвийском приграничье, в небольшой Мердзенской волости Карсавского края, наметилась интересная тенденция. Там живут вернувшиеся из других стран молодые люди, семьи с детьми — и они не только устраиваются на обычную работу, но и создают свои хозяйства, сообщает Latvijas Radio.

В волости живут чуть более 600 человек — и в последние годы туда начали возвращаться уехавшие пять-десять лет назад жители.



В числе тех, кто предпочел село другим странам и большим городам, — владельцы Ceļa strazdi Марита и Марис. Оба жили и за рубежом, и в окрестностях Риги, но четыре года назад решили уехать в Латгалию — на родину Мариты. Теперь они и трудятся как наемные работники, и выращивают на продажу клубнику. Стартовый капитал на бизнес пара получила, приняв участие в организованном самоуправлением конкурсе молодых предпринимателей.



«То, что самоуправление так положительно отнеслось к этому и дало нам деньги на старт, это очень важный момент. В любом случае, деньги нужны, чтобы что-то начать. Нельзя так из воздуха что-то сделать»,

— рассказала Марита, мама двоих детей.



С ее точки зрения, латвийцы не ценят то, что у них есть, но каждый обращает внимание на что-то плохое. «Кажется, надо научиться понимать, что нам надо быть за многое благодарными.



Нам надо быть благодарными за то, что мы живем там, где мир, где нет войны, нет каких-то больших природных катастроф. И надо быть благодарными за то, что есть работа и можно заработать на пропитание.

Это уже самое главное, все остальное прикладывается. Растут доходы — растут и требования», — уверена она.



Марита признала, что только заработком от сельского хозяйства в регионе выжить нельзя, и хотя бы одному члену семьи надо работать.



С этим согласна и местная жительницы Рута, которая с мужем и ребенком вернулась из-за рубежа, где провела пять лет. Все эти годы, работая на чужбине, молодые люди активно интересовались возможностью найти работу в родном крае. И, как только появилась вакансия для мужа, вернулись.



Руте удалось найти работу тут же, в волостной управе.



«Да, нам хотелось вернуться, но не было работы, поэтому мы не возвращались... И не вернулись бы, если бы не появилась вакансия».

В данный момент семья смотрит в будущее с оптимизмом, поскольку у нее есть земля, которую возделывали еще родители. «Сначала была малина на каких 0,5 Га. В прошлом году мы засадили дополнительно полтора Га. И еще подумали заняться выращиванием цидонии. Теперь у нас девять Га цидонии»



Рута уверена, что латгальцы, которые некоторое время проработали за рубежом, определенно меняют свой взгляд на жизнь. Многие, и она сама, поняли, что не надо бояться начинать что-то новое.



В свою очередь, Агриса удалось встретить, когда он вернулся на родину из Швеции — три недели работал в строительстве. Молодой человек признал, что пока находится на распутье — или оставить хорошую работу в другой стране и вернуться в Латгале, или продолжать карьеру. Агрис после Резекненской технологической академии устроился строительным менеджером в эстонскую фирму, работающую в Швеции. В Мердзенской волости у отца Агриса 40 Га земли — там тоже необходимы рабочие руки молодого человека.



«Со временем надо будет выбирать — строительство или сельское хозяйство. Пока 50 на 50»,

— признал Агрис. Он добавил, что пока заработанные деньги вкладывает в развитие фермы. «В сельском хозяйстве полностью вся прибыль идет на покупку техники, минеральных удобрений, семян, но по большей части в технику».



Янис Кольчс 15 лет работает управляющим Мердзенской волостью — и признает, что демографическая ситуация по-прежнему со знаком «минус».



Территорию привели в порядок, обновили коммуникации, идет активная культурная жизнь, но людей только этим не удержать. Нужны рабочие места.

«За эти годы людей в волости больше не стало, их становится все меньше, поскольку в связи с тем, что новые рабочие места не создают, молодым людям приходится ехать на поиски работы или в другие страны, или в Ригу», — признал Кольчс.



Однако в последние годы многие возвращаются и начинают свой бизнес. Не так много, как хотелось бы, но такие семьи есть. «Четыре-пять вернулись. У них есть дети, у них есть семьи. Многие вернулись и начали что-то сами думать и хозяйством заниматься», — добавил он.



По статистике, в Медзенской волости зарегистрировано 29 ферм, которые занимаются и сельским хозяйством, и выращиванием скота, но



наемные работники трудятся только в муниципальных ведомствах, на почте и в медпункте.

За последние пять лет население в волости сократилось: людей стало на 100 меньше — было 760. Там рождается в среднем пять детей в год, но умирает втрое больше жителей.