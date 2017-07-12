Даугавпилсская региональная больница не вырабатывает выделенные ей квоты на различные обследования, заявил на пресс-конференции председатель городской думы А. Элксниньш.

"Это большая проблема: государство выделяет деньги на обследования, врач записывает пациентов в очередь на полгода вперед, 8 месяцев, в то же время предлагая получить эту же услугу в своей частной практике сразу, но за 40-50 евро", - рассказал мэр.



По его словам, развитие частных практик врачей является подтверждением тому, что услуга в ДРБ не оказывается, не оказывается качественно, и люди вынуждены обращаться в частные практики.



Финансовые обязательства больницы составляют 1,5 млн. евро, не хватает 50-60 различных медицинских специалистов, в некоторых направлениях больница не имеет возможности предоставлять услугу круглосуточно.



Решением данной проблемы займется созданная рабочая группа, в которую вошли специалисты отрасли, а также представители самоуправления. Кроме того, группа начнет работу над тем, чтобы сделать больницу региональным центром здоровья, где могли бы лечиться и жители соседних государств. Таким образом они могли бы пополнить доходы ДРБ, что дало бы возможность приобрести новое оборудование и увеличить зарплаты персоналу.