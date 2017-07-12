В связи с объявлением о смене оператора по вывозу мусора, у жителей возникли вопросы, как нужно будет действовать далее. Вот один из вопросов, присланный в городскую думу: "Действующий оператор по вывозу мусора прислал мне счет на 3 месяца вперед, но я слышал, что мусор будет вывозить самоуправление собственными силами. Как мне действовать в такой ситуации?"

Ответ: Закон об "Обхозяйствовании бытовых отходов" говорит о переходном периоде между оператором и самоуправлением и составляет 3 месяца. В случае, если конкретный адрес будет перенят самоуправлением раньше, оператор будет обязан вернуть деньги. "Обойти" трёхмесячный срок можно только расторгнув договор, если они не исполняют свою функцию.

На данный момент дума очень пристально следит за тем, чтобы оператор выполнял свои функции.



6 июля Дума в срочном порядке приняла решение о том, что будет предоставлять данную услугу своими силами. Предприятие AADSO готовится перенять функцию обхозяйствования мусора. Как только предприятие пройдёт все необходимые процедуры и приобретёт необходимую технику и контейнеры, можно будет приступить к переоформлению клиентов.



Об этом жителям сообщат подробнее позднее.