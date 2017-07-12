С целью укрепления управления и контроля на ПЖКХ в Даугавпилсе восстановлена должность исполнительного директора. Заняла это место небезызвестная в городе Юлия Мамай.

Должность исполнительного директора введена, учитывая то обстоятельство, что член правления предприятия Евгений Оленов находится в отпуске и не выполняет свои обязанности. Как отметили в самоуправлении, Ю. Мамай работала на данном предприятии и раньше, ее увольнение было признано незаконным.



Как уже сообщалось ранее, новое руководство города поручило правлению ПЖКХ предоставить информацию об управлении домами и вопросах обхозяйствования, чтобы иметь представление об эффективности управления обществом капитала, а также обоснованном и рациональном использовании ресурсов. Запрошены отчеты о нераспределенной воде, определении платы за обхозяйствование, использовании и прозрачности учета, а также о мероприятиях, которые проводятся для снижения задолженности горожан за услуги, расходах и доходах, проведении капитальных ремонтов, ситуации с аварийными домами.