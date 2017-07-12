15-го и 16-го июля в Даугавпилсской крепости состоится 3-й Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Dinaburg 1812», который приурочен сражению Наполеоновской армии и сил Российской империи у Динабургской крепости в 1812-м году.

В рамках фестиваля в саду Динабургской крепости, в 19:00 состоится бал Наташи Ростовой в стиле ампир. Бал посвящён главной героине романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» – Наташе Ростовой, в произведении повествуется о жизни аристократии Российской империи во время Наполеоновской войны. В свою очередь, стилю ампир характерны платья с завышенной талией, у мужчин – полноразмерные штаны и блестящие, чёрные цилиндры, в одежде был популярен жёлто-серый тон. Бал организует общество «Atmiņu lāde», в содействии с клубом спортивных танцев «Daugavpils».



Приглашаем участвовать и посетителей Фестиваля, танцевальные па будут показывать маршал бала вместе с Наташей Ростовой. В этом году стародавние ритмы сольются с современными, акцентируя факт, что танцы и музыка меняются, но люди всё так же увлеченно посещают балы и кружатся в танце.



Вход и участие бесплатные.