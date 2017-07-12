10 июля состоялось третье в этом году заседание консультативной комиссии Даугавпилсского бизнес-инкубатора с участием четырёх претендентов. Было решено представленные ими проекты принять в бизнес-инкубатор.

В ходе заседания три претендента, чьи проекты связаны с услугами и производственной сферой, направлены на инкубацию (реализация бизнес-идеи), а одни претендент с проектом, связанным с услугами развлечения, направлен на прединкубацию (доработка бизнес-идеи).



В заседании комиссии участвовали представители Даугавпилсской городской думы, Латвийской торгово-промышленной палаты, финансовой институции развития Altum, Латгальского центра предпринимательства и частные предприниматели. Даугавпилсскую думу на заседании консультативной комиссии представлял депутат Игорь Прелатов.