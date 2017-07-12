В июле руководители Даугавпилсской городской администрации нового состава приступили к приёму жителей по личным вопросам.

3 июля горожан принимал председатель Думы Андрейс Элксниньш, а 10 июля первым из вице-мэров приём провёл Рихард Эйгим. В сферу его ответственности входят, в частности, жилищные, хозяйственные и социальные вопросы. Для более оперативного их решения на приём были приглашены руководители соответствующих предприятий и учреждений. Темы обращений горожан самые разные – трудоустройство, ремонт жилья, погашение долгов за коммунальные услуги, и каждый посетитель приходит в самоуправление с надеждой на реальную помощь. Многие уже прошли несколько инстанций, но отклика так и не нашли. К примеру, молодая семья живёт в муниципальной квартире, долгов не имеет. По словам Александра, ему обещали прислать мастера и заменить окна, в начале этого года провели обследование, но дальше дело так и не продвинулось. Технический директор Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ДПЖКХ) Марис Гаркуль взялся лично выяснить ситуацию и принять меры.



С аналогичной просьбой – заменить окна, батареи, входные двери обратились ещё несколько жителей муниципальных квартир. Некоторые предпочли адресовать свой вопрос сразу Думе, минуя домоуправление или ПЖКХ. Марис Гаркуль разъяснил порядок обращения и условия проведения ремонтных работ.



Дело может осложнить наличие у квартиросъёмщика долгов за коммунальные услуги, но и эту проблему можно решить. Достаточно прийти в ПЖКХ, написать заявление и составить график погашения задолженности. При этом штрафных санкций к должнику предприятие не применяет. Попавшие в кризисную ситуацию жители муниципальных квартир, с печным отоплением в том числе, могут также обратиться в Социальную службу Даугавпилсской думы за материальной помощью. Как пояснила руководитель отдела социальной помощи Марина Германе, нуждающимся предоставляется пособие на здоровье, приобретение дров, жилищное пособие. Кроме того, каждый житель может претендовать на получение 1 500 евро на проведение плановой операции.

Кто-то тут же писал заявление. Во время приёма 1-му заместителю председателя Думы Рихарду Эйгиму пришлось не однажды звонить напрямую другим руководителям предприятий самоуправления за недостающей информацией или чтобы дать поручение по скорейшему решению возникшей проблемы. По его словам, решить можно любой вопрос, важно действовать сообща, находить нестандартные способы и добиваться результата.

Напомним, председатель Даугавпилсской думы Андрейс Элксниньш примет жителей 17 июля, запись 14 июля, а заместитель председателя Валерий Кононов 25 июля, запись 21 июля. График приёма горожан в августе будет опубликован на сайте городской Думы www.daugavpils.lv.