Даугавпилсская дума получила на рассмотрение 6 заявок от кандидатов на должность члена правления Даугавпилсского аэропорта. На данный момент комиссия оценивает все кандидатуры и поданые ими документы.

Председатель городской думы Андрей Элксниньш запросил подготовить материалы, которые можно демонстрировать потенциальным заграничным инвесторам.

Руководство думы планирует сотрудничать с Ригой и другими городами из разных стран для привлечения инвесторов.

Как заявил мэр города, развитие аэропорта только за счёт самоуправления невозможно.