Госполиция сообщила подробности ЧП, которое произошло 9 июля в микрорайоне Химия. В 14.18 в парке, возле одного из домов был убит мужчина 1955 г.р. Он получил огнестрельное ранение. Другой мужчина, 1983 г.р., был доставлен в больницу с травмами.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1963 г.р., у которого изъяли оружие. В ходе проерки было установлено, что оно зарегистрировано, а у владельца есть разрешение на его ношение.



Как выяснилось, до стычки, окончившейся убийством, мужчины многие годы конфликтовали. При этом задержанный в поле зрения полиции ранее не попадал.



Уголовное дело начато по статье 121 и 128 УК. Наказание за убийство, совершенное в результате превышения пределов самообороны, составляет до двух лет тюрьмы.