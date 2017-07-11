На профиль "Нашей" в социальной сети Facebook пришло сообщение от читательницы портала. Текст сообщения гласит:
"У нас на химии происходит кошмар. Убили человека, второго ранили, человек после афганистана стрелял, рядом дети играют во дворе. Было 4 выстрела, можете узнать, есть ли еще пострадавшие и что с раненым мужчиной? Надеюсь дети все целы!"
К тексту сообщения добавлены фотографии, подтверждающие факт описанного.
По имеющейся информации, стрельба в районе Химии произошла воскресным вечером, 9 июля.
Как пишет портал gorod.lv, к которым также обратились обеспокоенные жители, разборка со стрельбой произошла между конфликтующими соседями.
«В результате конфликта один сосед – земессарг по кличке Дизель, застрелил другого и еще одного ранил в живот. Стрелял известный в городе человек. Соседи говорят, что он и раньше терроризировал и угрожал этим людям. Они даже писали заявление на него».
Полиция обязалась предоставить информацию по данному факту в ближайшее время.
Тем более, что ваше мнение никого не интересует.
Нет такого права убивать людей!
Если ты не палач .....или преступник.
Да, этого права нет ни у кого. И факт в том, что за это надо будет ответить.
Но если правы те, кто утверждает что человек поступил по чести и по совести, взяв на себя ответственность очистить мир от мразей (если это так, повторюсь), то это может изменить и приговор, а главное это кардинально влияет на отношение к нему окружающих людей.
И еще, вот только не нужно быть лицемерами, спеша осуждать другого, ибо заповедь "не убей", ну вообще-то, мы все её нарушаем каждый день, ибо в ней заложенное это не только смерть физическая, но и порождение гнева, необоснованных оскорблений, а так же нанесения обиды и необоснованной мести людям.