Сегодня на пресс-конференции мэр А. Элксниньш поделился с журналистами сообщением о том, что получил так называемое "письмо счастья" от Центра госязыка. Суть претензии, как можно догадаться, в использовании в общении с журналистами иностранного языка (русского).

В письме указывают, что поступило заявление о том, что на пресс-конференции в Даугавпилсской думе 4 июля Андрей Элксниньш, отвечая на вопросы журналистов, использовал иностранный язык.



Также в письме указано, что Закон о госязыке предусматривает, что в государственных и муниципальных учреждениях на заседаниях и других рабочих собраниях должен использоваться госязык. Если ответственное лицо считает необходимым использовать иностранный язык во время заседаний, необходимо обеспечить перевод на госязык.



В этот раз свою пошлую "оплошность" мэр исправил. Как он пояснил в начале встречи со СМИ, в зале присутствует переводчик, и если кому-то что-то не понятно по-русски, он переведет. Далее мэр и его заместители продолжили отвечать на вопросы журналистов на том языке, на котором к ним обращались.