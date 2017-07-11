Сегодня утром на пресс-конференции в Даугавпилсской думе мэру города А. Элксниньшу был задан вопрос о руководителе ПЖКХ. Стоит ли ожидать его увольнения и назначения нового главы коммунального хозяйства города?

Судя по ответу градоначальника, в этом плане город тоже ждут изменения. По словам мэра, г-на Оленова, нынешнего руководителя ПЖКХ, он до сих пор не видел на рабочем месте - тот находится в отпуске. Однако его работу оценят, т.к. на протяжении 4 лет проблемы горожан не решались. В понедельник А. Элксниньш направил письмо в ПЖКХ с просьбой рассмотреть ряд вопросов, в том числе, почему дома стали переходить на обслуживание к частникам. Также они должны представить концепцию дальнейшей работы. Что касается непосредственной смены руководства, мэр еще раз повторил, что не будет работать с теми людьми, которым не доверяет. Г-н Оленов - один из них. Мэр отметил, что, возможно, глава ПЖКХ его удивит и придумает что-то новое, но его работа будет должным образом оценена.