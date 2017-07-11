В последние недели в городе бурно обсуждается и без того популярный вид спорта - спидвей, вернее, его финансовые проблемы. Со сменой власти в Даугавпилсе, стало известно, что у клуба накопился долг в размере 260 000 евро. С просьбой разрешить ситуацию клуб обратился в думу. И тут встал вопрос о справедливости финансирования видов спорта в Даугавпилсе.

Представители других дисциплин в надежде на позитивные перемены при новом руководстве думы, стали вслух рассказывать о том, насколько в бедственные условия загнало прежнее руководство думы других спортсменов. И речь не только о нехватке средств для спортсменов такого уровня как фигурист Д. Васильев, готовящийся к Олимпиаде. Финансирование других видов спорта не идет ни в какое сравнение с ними.



Например, отделение бокса, чьи воспитанники показывают отличные результаты на республиканских и международных соревнованиях, на свои нужды получает всего лишь чуть более 6 000 евро в год. Помещения на ул. Пушкина, где проходят тренировки, давным-давно находятся в плачевном состоянии. Это бывшее помещение кочегарки и для спортивных занятий оно не подходит: очень холодное, площадь тренировочного зала мала и не может вместить всех желающих, санузел сотрудники школы делали своими силами из своих стройматериалов (с миру по нитке). Родители, приводящие детей на тренировку, видя ужасные условия, разворачиваются и уходят, уводя ребят, которые очень хотели заниматься боксом.



Отметим, что бокс в Даугавпилсе, даже, несмотря на удручающие условия тренировок, очень популярный вид спорта. Некогда в Даугавпилсе была лучшая боксерская база, наши боксеры занимали призовые места, как на Чемпионатах Европы, так и мира, прославляя наш город далеко за его пределами. Имеются у бокса в Даугавпилсе и свои традиции и богатая история, связанная с фамилией братьев Пурвинских.



Однако, сегодня, созданные условия для тренировок не позволяют растить новых перспективных спортсменов. Руководство отделения бокса обращалось не раз в думу с просьбой улучшить ситуацию. После долгих обиваний порогов, помещение для боксеров Даугавпилса подобрали - на ул. Циетокшня, 61. Так как здание было долгое время пустующим, необходимо провести реконструкцию всех внутренних коммуникации. Был даже проведен конкурс на разработку технической документации по подключению инженерных коммуникаций. И на этом дело, которое уже почти обрело счастливый финал, замерло. Спортсмены с начала года пытались выяснить у прошлого состава думы, как продвигается дело с подготовкой нового здания для Школы бокса, но кроме обещаний «светлого будущего» от вице-мэра Я. Дукшинского, отвечающего ранее за спорт, дальше дело не двигалось. Тогда еще вице-мэр П. Дзалбе вообще заявил, что с помещением на ул. Пушкина, где боксеры занимаются в практически разрушающемся здании, все в порядке, и вполне можно тренироваться и там... В итоге юные боксеры продолжают тренироваться в старой кочегарке, а их тренеры обивают пороги инстанций, пытаясь добиться улучшения условий, которые жизненно необходимы для воспитания будущих чемпионов, и все же надеются, что когда-нибудь смогут переехать в обещанное им здание на ул.Циетокшня, 61.