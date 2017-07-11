Тема возрождения аэропорта в Даугавпилсе на протяжении многих лет не теряет своей актуальности. Этот объект, как и многочисленные пустующие промышленные здания, напоминает о городе, который некогда развивался и крепко стоял на ногах. Пытаясь вернуть Даугавпилсу утраченную стабильность, разные градоначальники в разные времена обещали восстановить аэропорт в Лоциках и начать обеспечивать перелеты. Однако, к сожалению, дальше обещаний дело так и не зашло.

Предыдущий мэр Янис Лачплесис очень активно пользовался темой развития аэропорта в предвыборный период. Тема эксплуатировалась от выборов к выборам, правда, в промежуточный период четырех лет кроме смены руководителей, никакой другой результативной работы город аэропорт не видел.



Возможно, если бы политики не так активно строили свои политические кампании на обещаниях создать в Даугавпилсе аэропорт, горожане давно бы уже забыли об этом объекте, оставив его в лучших годах истории города. Однако, подогревание темы аэропорта на выборах привело к тому, что аэропорт "ожил" в головах и сердцах людей. Со сменой власти в Даугавпилсе, которая произошла совсем недавно, жители Даугавпилса уже не раз адресовали новому руководству города вопрос о судьбе аэропорта. Не далее как в пятницу в программе "Диалог с городом", вопрос перспективы развития авиации в Даугавпилсе был задан первому вице-мэру Рихарду Эйгиму.



По его словам, руководство думы не оставляет надежды на вторую жизнь аэропорта, однако смотрит на это немного под другим углом.



- Я считаю, что проблему аэропорта может решить только руководство города. Это личные встречи, поездки и контакты. И решать вопрос можно только с инвесторами. Надо признать, что на данный момент государство не может нам помочь, но оно сможет оказать помощь где-то на втором этапе. Найти инвесторов - это задача думы. <...> Лично я вижу эту работу сейчас в одном направлении - надо работать с китайцами. Пример Лиепаи наглядно показал положительный результат. Мы не будем стесняться брать с них пример и работать в этом направлении. <...> Я думаю, что для нас, для Даугавпилса, это может быть с большей вероятностью не пассажирский, а грузовой вариант, но нужно предварительно все взвесить, обязательно выслушать инвесторов, их видение, ожидания и пожелания, - сказал Рихард Эйгим.