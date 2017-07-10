Согласно данным, опубликованным на официальной странице Даугавпилсской думы, в этом году это самоуправление потратит на сферу образования 45,5 миллиона евро.

Всего в структуру Управления образования Даугавпилса входят 18 школ, 28 детских дошкольных учреждений, детско-юношеский центр "Яуниба" и Даугавпилсская школа дизайна и искусства Saules.



При этом город испытывает потребность в создании дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. В очереди на их получение в настоящий момент стоят около 100 детей 2015-2016 года рождения.