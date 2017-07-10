6 июля белорусы отмечают один из древнейших праздников, посвященных солнцу, - Купалье, а 7 июля – Иванов день. Поскольку праздники в честь летнего солнцестояния есть у многих народов, то даугавпилсский Центр белорусской культуры поддержали национально-культурные центры и общества Даугавпилса и Резекне. Купалье получилось интернациональным и магически ярким, солнечным, с обязательными вкраплениями дождика, который не помешал многочисленным зрителям радоваться музыке, лету, цветку счастья.

7 июля 2017 года парк Дубровина собрал сотни участников и зрителей “Беларускага Купалля”. Каждый год праздник белорусского Купалья меняет свой формат: концерт в зале, музыкально-театрализованное действо на лужайке у фонтана, концерт на большой сцене в парке, а в этот раз он дополнился квестом и информационным сегментом.



Четыре часа в парке Дубровина звучали песни на разных языках, кружились пары в танцах и хороводах, шумели творческие мастерские, а самые любознательные даугавпилчане и гости города азартно искали цветок счастья – «папараць-кветку». Она притаилась в зарослях папоротника под раскидистым деревом. Чтобы отыскать чудо-цветок, нужно было пройти несколько станций квеста (игра-поиск).



На первой станции – в инфопалатке Центра белорусской культуры, каждый желающий изготавливал почтовую открытку с аппликацией (выцінанка), получал наклейку участника квеста и одну букву.



На второй станции – у стола «Чай из трав», танцоры ансамбля «Лянок» угощали искателей чаем из трав с медом. Нужно было угадать по вкусу и узнать по картинкам, из каких растений заварен напиток, а также получить вторую букву.



На третьей станции - у «Дерева желаний», следопыта ожидали певцы ансамбля «Купалинка». Они помогали ему написать сокровенное желание и доверить его древнему дубу, а также выдавали третью букву.



На четвертой станции – у «Необычной буквы», певицы ансамбля «Пралески» загадывали загадки и выдавали четвертую букву, единственную из латинского алфавита, попавшую в белорусскую кирилицу. Из собранных четырех букв нужно было сложить слово, а это была «Липа» (ліпа, liepa), и отыскать такое дерево в парке.



На пятой станции – под липой, в папоротнике спрятался «Цветок счастья». Здесь актеры театральной студии «Паулинка» выдавали успешным следопытам цветок с пожеланиями счастья и угощали белорусской конфетой.



А по парку гуляли люди в красивых венках из цветов и трав, которые они сами сплели в творческой мастерской «Купальский венок» под чутким руководством певцов хоровой капеллы «Спадчына».



Все это время на большой сцене динамично шел концерт. Его вели две девушки – латышская Лига и белорусская Янина, которые в купальскую ночь пели песни, плели венки, чтобы затем пустить их по реке и обязательно найти свое счастье. Они же на белорусском и латышском языках знакомили зрителей с традициями Купальского празднования, народными приметами и поверьями. К участникам и зрителям народного праздника с приветственной речью и поздравлениями обратилась вице-мэр Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска.

Концерт начался с красивого выступления фольклорно-хореографического ансамбля «Руны» из г.Полоцка (Беларусь), который специально для Даугавпилса выучил две латышские народные песни. Белорусский концертный блок продолжился мультикультурным, в котором выступили ансамбли национально-культурных центров и обществ Даугавпилса: русские «Славянка» (Центр русской культуры) и «Лазоревый цветок» (Резекне), украинский «Мрия», еврейский «Авива», польский «Харфа», литовский «Раса» (специально к празднику выучивший песню на белорусском языке), немецкий «Лорелей». И вновь зазвучали белорусские песни в исполнении ансамблей «Спадчына» и «Купалинка», «Пралески» и Павла Прозора, закружился в танцах «Лянок». Крепкого здоровья, благополучия в семьях и домах, счастья пожелала участникам и зрителям Купалья в финале руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская, предложив всем вместе спеть известную белорусскую народную песню «Касіў Ясь канюшыну».



Все четыре часа в парке Дубровина работали творческие мастерские различных организаций, где можно было получить полезную информацию и научиться чему-нибудь интересному. Например, Центр белорусской культуры учил делать бумажную вытинанку, культурно-просветительское общество «Уздым» - тряпичную куклу-оберег, а полоцкие ремесленники – соломенные сувениры и льняных «домовиков».



Праздник-квест “Беларускае Купалле” организовал даугавпилсский Центр белорусской культуры при поддержке Министерства культуры, Управления культуры, Центра латышской культуры, общественных организаций “Patvērums “Drošā māja”, „Sadarbības platforma” и „Informācijas centrs imigrantiem”.



ЦБК выражает слова искренней признательности и благодарности за информационную поддержку праздника газетам «Миллион», «Латгалес лайкс» и «Наш город», порталам Gorod.lv, Nasha.lv и D-fakti.lv, радиостанции «Алисе +» и предприятию „Labiekartošana”.