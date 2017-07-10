Латвийские вузы продолжают принимать заявления абитуриентов. В двух главных высших учебных заведениях Латгалии — Даугавпилсском университете и Резекненской технологической академии — очередей нет. Региональным вузам с каждым годом становится все сложнее набирать студентов, сообщает Латвийское радио-4.

В главном здании Резекненской технологической академии, где работает приемная комиссия, молодые девушки и парни подают документы не только в местную высшую школу, но и в другие вузы страны.



Как отмечает председатель приемной комиссии Резекненской технологической академии Алвине Казиника, на всю академию, где в прошлом году училось почти 1900 студентов, на будущий учебный год выделено 450 бюджетных мест. Говоря о числе поступающих, она отмечает, что абитуриентов именно в этом вузе меньше не стало. На многие программы уже существует — и, по всей видимости, сохранится — конкурс.



«На этот момент, как всегда – это юристы, второй — это бухгалтер, потом программисты, мехатроника, строительство, социальная работа, реабилитация, социальные педагоги и учитель начальных классов и труда»,

— указала Казиника.



В свою очередь, Даугавпилсский университет предлагает 700 бюджетных мест. И, как утверждает директор по маркетингу Янис Кудиньш, в университете, как и в государстве в целом, наиболее популярны специальности, связанные с медициной, а в этом случае — именно с физиотерапией.



«Популярны социальные науки, правоведение, экономика. Есть также достаточное количество абитуриентов, желающих изучать филологию и с музыкой связанные учебные программы», — добавил он.



Число студентов с каждым годом сокращается не только в региональных, но и в столичных вузах. В 2016/2017 академическом году в высших учебных заведениях Латвии обучалось почти 83 тысячи человек — их за последние 6 лет стало на 8% меньше. Это значит, что вузы потеряли около 18 тысяч студентов.



«Я должен признать, что число студентов уменьшается не только в Даугавпилсе, но и в стране в целом. Видя, сколько учеников обучается в средних школах, можем предполагать, сколько будет студентов», — отметил Янис Кудиньш. Он добавил, что и надежда на увеличение числа обучаемых за счет иностранных студентов пока не оправдалась.



«Конечно, Даугавпилсский университет работает над привлечением иностранных студентов, но это не так легко, ведь, чтобы заинтересовать человека, должны быть высоко конкурентоспособные программы обучения.

К тому же при выборе вуза значительными факторам для иностранного студента являются проживание в столице, а также наличие аэропорта», — отметил Кудиньш.



Сказать точно, сколько будущих студентов выбрали тот или иной вуз в этом году, пока нельзя, ведь, подав документы, абитуриенты до 11 июля, когда закончится прием заявок, могут изменить свой выбор.



На сегодняшний день в Резекненской технологической академии от абитуриентов получили 350 заявок, а в Даугавпилсском университете — 850. В целом в Латвии зарегистрировали 4024 желающих получить высшее образование.



Как уже писал Rus.lsm.lv, 4 июля латвийские вузы начали принимать личные заявления абитуриентов — и в некоторых рижских университетах сразу выстроились очереди.