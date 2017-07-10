Ливаны до сих пор презентует себя как город стекла, хотя с того времени, когда здесь открылась первая мастерская стеклодува прошло 130 лет. В наше время на такие мастерские в Латгальском центре художеств и ремесленничества потрачены большие средства. Однако стеклянных дел мастер в Ливаны только один. А во всей Латвии – их двое.

На открытии выставки мастера-стеклодува Александра Логвина «Стекло, которое вплавлено в слово Ливаны», часто можно было услышать фразу про то, как пропадает это ремесло.



Стеклодувная мастерская в Ливаны в тестовом режиме была открыта в прошлом году. Это единственное место в Латвии, где все заинтересованные могут наблюдать процессы обработки стекла и мастерство стеклодува.



Сам мастер Александр работает в этой сфере уже 33 года. На данный момент он один из двух профессионалов отрасли, которые работают в Латвии. Александр отметил, что последние десять лет не наблюдает развития этой индустрии в Латвии. С этим согласна и руководитель Латгальского центра художеств и ремесла Илзе Гриезане.



«Эта профессия на грани вымирания. Мне кажется, сейчас есть лишь двое активно работающих человека, которые знают эту профессию (…) Если сравнивать с тем, что когда-то в Латвии были фабрики по производству стекла, то сейчас работают лишь две студии по изготовлению стекла в Юрмале и у нас, здесь, в Ливаны», - рассказала Гриезане.



Одна из причин, почему эта профессия может пропасть – в Латвии нет фабрик для производства стекла.



Сейчас процесс изготовления стекла очень дорог – затраты мастерских стеклодувов в день составляют примерно 200 евро. Основы профессии можно получить только у мастера.



Число стеклодувов снизилось не только в Латвии, но и у соседей, сообщил мастер по стеклу и создатель мастерской Марк Эктранд.



«Вам нужно начать учить. Это огромная проблема не только в Латвии, но и в Литве. В Каунасе есть академия, где есть программа для стеклодувов, но студенты там ничего не создают. У них есть мастер, который все делает за них. Так они ничему не учатся – и да, это большая проблема, ведь откуда-то же должны приходить следующие работники и художники по стеклу… Не знаю я», - не скрыл своего пессимизма стеклодув из Сиэтла Марк Эктранд.



Он сообщил, что уже в октябре будет открыта еще одна мастерская стеклодувов в Риге, но, несмотря на это, каждого, кто заинтересован в этом мастерстве приглашают отозваться на приглашение в Ливаны. И хотя учиться можно многому, работа достаточно увлекательная, к тому же редкая и очень творческая.