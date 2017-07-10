В пятничный прямой эфир передачи "Диалог с городом" на радио Alise Plus дозвонился один из сотрудников Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода. Мужчина попросил первого заместителя председателя самоуправления Р. Эйгима помочь решить вопрос с выплатой зарплат на предприятии. По словам работника завода, последнюю зарплату на ЛРЗ выплатили в мае, и то только в размере 170 евро.

Рихард Эйгим ответил, что повлиять на руководство завода дума не может, но своих горожан, тем не менее, в обиду не даст.



Как пояснил первый вице-мэр, руководство завода в последнее время часто обращается в думу и пытается наладить рабочие отношения, и, возможно, через эти обращения удастся убедить представителей предприятия сначала решить проблему с зарплатами рабочих, а потом уже работать над другими вопросами.



Напомним, что кроме задержки заработной платы на ЛРЗ остро стояла и проблема сокращения числа сотрудников. Прошлым летом только за три месяца были уволены 80 человек. Причем информация о массовых увольнениях опровергалась представителями завода. К "сглаживанию" ситуации подключался и тогдашний мэр Я. Лачплесис, уверяя всех через СМИ, что увольнение рабочих Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода не станет причиной социальной трагедии в городе. Тем не менее большое количество людей было уволено, а оставшиеся ждали мизерной зарплаты месяцами. Я. Лачплесис, получая жалобы и просьбы на эту тему от заводчан, каждый раз обещал решить вопрос, но никаких видимых действий, судя по всему, так и не было предпринято. Отстаивать интересы своих горожан теперь призвано новое руководство думы.