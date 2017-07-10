Завершились школьные экзамены в учебных заведениях Латвии, объявлены результаты. Министр образования К. Шадурскис заявил, что в этом учебном году учащиеся сдали экзамены в целом хуже, чем в предыдущие годы. Однако в нашем городе все не так плохо.

Как сообщили в Управлении образования Даугавпилса, 9-классники сдали централизованный экзамен по латышскому языку с результатом средним по стране - 63.53%.

Математику наши школьники сдали лучше, чем в среднем по Латвии.

Среди общеобразовательных школ лучшие результаты на экзаменах показали учащиеся Даугавпилсской русской школы-лицея, Государственной гимназии, 12-ой средней школы.



Отметим, что среди 12-ых классов средний результат Централизованных экзаменов - 49,1%. В девяти школах Даугавпилса средний результат оказался выше, чем по стране.