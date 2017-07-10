Спидвей — популярный и любимый многими вид спорта во многих городах и странах. Однако в нашем городе он ассоциируется еще и с громкими скандалами. Связаны они, как это часто бывает, с деньгами.

Годовой бюджет спидвейного клуба в Даугавпилсе составляет 700 000 евро. Как пояснил в передаче «Диалог с городом» на радио Alise Plus первый вице-мэр города Рихард Эйгим, из них 250 000 ежегодно выделяет дума в качестве дотаций. Но на протяжение последних трех лет дума пополняет бюджет спидвейного клуба аж на 80%. В начале года выделяет одну сумму, а спустя полгода - вторую. В итоге суммарно в 2015 году на спидвей самоуправление выделило 332 282 евро, в 2016 - 557 573 евро, в начале текущего года - 250 000 евро. На вопрос первого вице-мэра Рихарда Эйгима о том, почему только дума выделаяет клубу финансы, и кто же еще "спонсирует" спидвей, руководство клуба ответило, что они всегда рассчитывали на устное обещание предприятия "Железной дороги", но оно почему-то уже три года ничего не дает.



Дабы разобраться в ситуации, Рихард Эйгим поехал в Ригу на встречу с представителями предприятия «Латвийская железная дорога», и оказалось, что те еще три года назад отказались от спонсирования спидвейного клуба в Двугавпилсе.



Встал вопрос - как же клуб формировал бюджет, зная об отказе от спонсора? Ответ, по словам Рихарда Эйгима, прост - надеялись на второе полугодие, когда есть возможность получить дополнительные средства из бюджета самоуправления. Как правило, ежегодно в июле-августе руководство клуба обращалось в думу за дополнительным финансированием.



Примечательно, что из всех предыдущих градоначальников, дополнительные средства выделял только Янис Лачплесис, будучи, вероятно, ярым фанатом спидвея и по совместительству, приятелем Владимира Рыбникова. В итоге спидвейный клуб получал в два раза больше денег, а остальные виды спорта были отодвинуты на задний план ( на них средств почему-то уже не оставалось).



Как рассказал первый вице-мэр, сейчас руководство города пытается решить проблему долгов клуба. На данный момент, как стало известно после встречи с руководством спидвейного клуба, они составляют 260 000 евро. Нужно искать спонсорские средства. От "Железной дороги" получен отказ - денег нет и не будет. Потенциальным спонсором, по мнению Р. Эйгима, является г-н Рыбников, который на протяжении нескольких лет получал миллионы от города, продавая бесплатное тепло.



Р. Эйгим в эфире радиостанции заявил: «Мы обращаемся к г-ну Рыбникову: не мог бы ли он помочь родному клубу выплатить 260 000 евро?» Как известно, для Рыбникова спидвей - более чем близкий вид спорта. Он являлся председателем правления Speedway Grand Prix of Latvia, а также президентом клуба «Локомотив». Фактически, всю свою сознательную жизнь он отдал спидвею. В связи с этим, новое руководство города справедливо полагает, что такой человек мог бы помочь родному клубу, тем более, что сумма для него относительно небольшая, учитывая, что будучи представителем фирмы Latneftegaz, которая имеет договор с "Даугавпилсскими теплосетями", В. Рыбников много лет зарабатывает на горожанах огромные деньги.



Напомним, что скандальный договор между предприятием городского теплоснабжения и частной фирмой был подписан в 2009 году. Если во всех случаях проводились закупки, то в этом случае Я.Лачплесис мощности Теплосетей фирме Владимира Рыбникова просто безвозмездно передал, что уже признано незаконным при ревизии Госконтроля. Частным фирмам за последние 8 лет Теплосети выплатили из городского бюджета 36 млн евро (не учитывая НДС).