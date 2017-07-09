6 июля депутаты Даугавпилсской думы отменили принятое 3 декабря 2013 года решение об утверждении рекомендаций рабочей группы, которая изучала ситуацию на предприятии ‘Daugavpils siltumtīkli’.
Рабочая группа была создана решением предыдущего созыва Даугавпилсской городской думы. В составе рабочей группы был Юрий Зайцев, который на данный момент выполняет обязанности руководителя отдела стратегического развития и планирования ‘Daugavpils siltumtīkli’, и которому было поручено контролировать исполнение решений, принятых рабочей группой.
Одним из предложений группы было признать договор с “Latneftegaz” законным.
Решение об отмене результатов рабочей группы сейчас было утверждено, принимая во внимание также заключение Государственного контроля, в котором сказано, что после проверки не было получено уверенности, что стабильный тариф сохранится долгосрочно. В 2016 году, проверяя договоры, ревизоры Государственного контроля обнаружили множество нарушений в сфере регулирования закупок.
Решение предыдущего созыва Даугавпилсской думы, которое противоречит заключению Государственного контроля, было отменено большинством голосов.
Воздержались пять депутатов: Янис Лачплесис, Айвар Брок, Рейнис Йокст, Хелена Солдатёнока и Ингуна Кокина.
Одним из предложений группы было признать договор с “Latneftegaz” законным.
Решение об отмене результатов рабочей группы сейчас было утверждено, принимая во внимание также заключение Государственного контроля, в котором сказано, что после проверки не было получено уверенности, что стабильный тариф сохранится долгосрочно. В 2016 году, проверяя договоры, ревизоры Государственного контроля обнаружили множество нарушений в сфере регулирования закупок.
Решение предыдущего созыва Даугавпилсской думы, которое противоречит заключению Государственного контроля, было отменено большинством голосов.
Воздержались пять депутатов: Янис Лачплесис, Айвар Брок, Рейнис Йокст, Хелена Солдатёнока и Ингуна Кокина.
Ждите повышение тарифа!
Без анализа ситуации, принимать такие решения, которые приведут к не известным последствиям. А потом, с этими последствиями, будут бороться, устранять, а главное, рапортовать об этом )
Я вовсе не считаю, что "последствия" управления Лачплесиса, не нужно устранять, - нужно. Вот только, что будет в итоге такой работы, ни кто из нового состава думы, вам не скажет. Ибо ни одна промокашка, не удосужилась посмотреть, что там происходит и просчитать выхлоп, от уже их действий. Видимо, для них важно не столько добиться лучших условий функционирования теплосетей и как следствие, их тарифов, сколько обозначить движуху и проявить себя в "борьбе", да захватить его кормушки.
Аэропорт помните? Сколько копий было сломано в обвинениях лачепука, что он необоснованно транжирит в аэропорту бюджетные средства. Ну так теперь, разбазаривать в "аэропорту" средства бюджета, будут уже те, кто так самозабвенно "критиковал" его за это.
Круговорот дебилизма, в природе власти.