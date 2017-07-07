6 июля вице-мэр Ливия Янковска провела встречу с сотрудниками Управления образования. Цель визита – рассказать о приоритетах работы нового созыва думы в сфере образования и узнать о новостях и проблемах, с которыми сталкивается учреждение.

После короткого ознакомления с персоналом слово взяла вице-мэр. Она отметила тяжелый труд сотрудников управления, которые являются «буфером» между нормами, диктуемыми Министерством, и реализацией этих норм в учебных заведениях. Л. Янковска также посетовала на отток молодых людей из страны, что создает целый комплекс проблем, в том числе и касающихся сферы образования.



Вице-мэр также обсудила очереди на поступление в школы и дошкольные образовательные заведения и пообещала, что самоуправление детально займется этим вопросом. Еще один аспект, на который указала Л. Янковска – это освоение структурных фондов. Она отметила, что на плечах сотрудников Управления образования лежит особая ответственность за вектор освоения этих фондов и пообещала поддержку самоуправления в этом вопросе.



Участники встречи обсудили одну из программ Европейского союза, согласно которой около 50% выпускников основной школы должны поступить в школу профессионального образования. Еще одно упомянутое нововведение, которое может вступить в силу в будущем, заключается в том, что ученик сможет поступать в среднюю школу бесплатно не более, чем дважды. Это в первую очередь может коснуться вечерних школ.



В конце встречи вице-мэр выслушала пожелания и предложения сотрудников. Каждый озвучил актуальные новости и доводы из сферы своей компетенции. Было внесено предложение повысить количество групп в учреждениях дошкольного образования с углубленным изучением латышского языка. Кроме того, сотрудники озвучили просьбу кадровой поддержки Управления образования.



Несколько предложений внесла и руководитель управления Марина Исупова, например: создать электронную базу, в которой можно было бы отслеживать очередность поступления в школы и причины изменения этой очередности, провести диалог со стоматологической клиникой о дополнительном сотрудничестве, обсудить с профсоюзами вопросы совместных договоров учреждений и обеспечить поддержку в разработке концепции развития образования.