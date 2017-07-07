Вчера, 6 июля, на заседании гордумы Даугавпилса было принято решение об изменении в обязывающих правилах и создании двух новых комитетов: Комитета по развитию и Комитета городского хозяйства. Каждый комитет будет состоять из 5 человек.

Вице-мэр В. Кононов пояснил, что перед принятием решения было исследовано положение самоуправления и выслушаны мнения специалистов думы. Такие комитеты есть в других городах Латвии: Лиепае, Риге и Екабпилсе.