Сегодня на календаре 07.07.2017. Ввиду наличия в дате трех семерок, многие считают этот день магическим, в связи с чем в Латвии сегодня наблюдается повышенный ажиотаж на регистрацию браков.

Как сообщила "Нашей" руководитель Даугавпилсского ЗАГСа Хелена Солдатенок, сегодня в городе узами брака сочетаются 12 пар. Регистрация начнется с 9 утра и закончится после 16, так что день для сотрудников ЗАГСа будет поистине жарким.



В среднем по пятницам в Даугавпилсе регистрируется 5-6 браков, однако, в "магические" даты количество свадеб всегда значительно увеличивается, - поделилась Х.Солдатенок.



Всего по стране сегодня будет образовано 300 новых семей.



Если верить астрологическим прогнозам, 7 июля — в списке дат, наилучших для бракосочетания в 2017 году! Согласно же народным приметам, свадьба в июле сулит молодой паре насыщенную, богатую радостями жизнь.



Портал Nasha.lv искренне поздравляет все 12 пар, которые сегодня зарегистрируют новые ячейки общества, и надеется, что дата 07.07.07 станет для каждой семьи счастливой!