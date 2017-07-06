Сегодня на внеочередном заседании думы разгорелись жаркие дебаты вокруг проекта решения по отмене рекомендаций рабочей группы по Теплосетям, созданной в 2013 году, которые в том числе признали договор "Daugavpils siltumtīkli" и "Latneftegaz" законным.

Как в ходе заседания пояснил мэр города Андрей Элксниньш, в 2013 году большинство депутатов думы проголосовали за то, чтобы признать договора с фирмой "Latnegtegaz" законными.



В то же время, после проведенной ревизии, в декабре 2016 года Госконтроль постановил, что при заключении договора между предприятием "Daugavpils siltumtīkli" и частной компанией "Latnegtegaz", членом правления которой является приятель Яниса Лачплесиса — Владимир Рыбников, были допущены существенные нарушения в непроведении закупочных процедур, что позволяет считать договор незаконным.



На данный момент Теплосети Даугавпилса самостоятельно производят 49% тепла, а 51% теплоэнергии город закупает у частных компаний по схемам когенерации. Данное «сотрудничество», состоявшееся не без симпатии Яниса Лачплесиса, позволяет частным компаниям зарабатывать как на государстве, продавая электроэнергию по завышенным тарифам, так и на горожанах, продавая городу бесплатное тепло.



Как стало понятно из дебатов, цель нового руководства — отменить политическое решение прошлой думы о законности договоров с частной компанией и другие рекомендации. От голосование за данный проект решения, Янис Лачплесис и все члены Латгальской партии воздержались.