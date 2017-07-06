6 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышел второй сезон полюбившегося многим шоу "Игры Престолов".

Вскоре после выборов программа ушла в кратковременный отпуск, однако после множества обращений в редакцию радиостанции, было принято решение продолжить проект, не дожидаясь осени.



Во втором сезоне программы "Игры Престолов" слушателей радио Alise Plus и читателей портала Nasha.lv, где размещается запись программы, ждет жаркое обсуждение городских событий и анализ новостей Даугавпилса.



Состав ведущих остался неизменным. В студии, как и прежде, работают Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич.



Эфир первой программы второго сезона Игр Престолов доступен в записи.