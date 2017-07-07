6 июля на заседании думы депутаты приняли решение о создании Бюро председателя думы. Это будет новая административная структурная единица.

Ее создание вызвало резкое сопротивление главы оппозиции. Экс-мэр и нынешний депутат думы Я. Лачплесис имел целый ряд вопросов по новой структуре: и о ее финансировании, и о ее будущих сотрудниках, и о документации и порядке вводимых изменений. Обсуждение проходило достаточно эмоционально. Часть вопросов пришлось прояснять ответственным сотрудникам думы.



Решение о создании Бюро было в итоге принято большинством голосов.



Чем же будет заниматься новое Бюро?



Во-первых, организацией и планированием работы председателя думы, во-вторых, по заданию мэра будет представлением мнения о конкретных вопросах по отраслям, в-третьих, рассмотрением и поготовкой ответов на корреспонденцию, адресованную мэру. Кроме того, Бюро председателя думы будет организовывать и присутствовать на приемах жителей, обобщать и анализировать информацию, оказывать поддержку отделу Общуественных отношений и маркетинга в работе со СМИ и официальными иностранными делегациями, а также общаться с прессой.



Что касается структуры Бюро, то у него будет руководитель, подчиняющийся напрямую мэру. Количество сотрудников Бюро и их обязанности распределит председатель думы.