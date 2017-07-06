Сегодня, 6 июля, в Даугавпилсской думе состоялось заседание, на котором решался важный для всех горожан вопрос - о вывозе мусора.

В результате голосования большинством голосов было принято решение обеспечить оказание услуги вывоза мусора на территории Даугавпилса без объявления конкурса и закупочной процедуры, в соответствии с 4-ым пунктом Закона о публичных закупках (в рамках принципа "in house").



Также было решено поручить исполнительному директору Инге Голдберге подготовить проект решения о заключении договора на вывоз мусора и оценить его экономическую выгоду.



Как уже ранее заявлял мэр А.Элксниньш, вывозом мусора в Даугавпилсе в дальнейшем будет заниматься SIA „AADSO”. Что касается тарифа, то по предварительным расчетам, он будет ниже, чем тот, что действует на данный момент - 7,31 евро за кубометр мусора, и составит от 6,98 до 7, 02 евро за кубометр.