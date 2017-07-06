5 июля состоялась встреча первого заместителя председателя думы Рихарда Эйгима с председателем комитета развития инфраструктуры Латвийской федерации футбола Владимира Жука.

Речь шла о развитии футбольной инфраструктуры в нашем городе. На данный момент идет первая очередь проекта по реконструкции футбольного стадиона на Эспланаде. Федерация предложила городу построить в этом месте совершенно новый стадион на 5 000 мест, чтобы можно было принимать мужские и женские сборные. Это будет не только вопрос престижа, но и даст городу возможность заработать. В Латвии такого стадиона пока нет.



Еще одно предложение касалось использования даугавпилсской спортивной базы, например "Дзинтариньш", для тренировочных лагерей иностранных команд. Особенно это может заинтересовать соседние государства, которым добираться до Риги, Лиепаи и Вентспилса далеко.



Обсуждалась в ходе встречи и возможность построить футбольный манеж. Данному проекту Федерация пообещала финансовую поддержку. Рихард Эйгим и Владимир Жук также сошлись во мнении, что даугавпилсской футбольной команде пора подумать об участии в высшей лиге.



Первый вице-мэр считает, что нельзя игнорировать предоставленные возможности, переговоры с Федерацией футбола нужно продолжать, и тогда общими силами прийти к результату - созданию современной инфраструктуры в Даугавпилсе.