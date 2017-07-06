На днях стало известно, что договор с руководителем ДРБ Рейнисом Йокстом истекает к сентябре этого года. По словам мэра Даугавпилса, с большой долей вероятности, по истечению договора больницу возглавит новый руководитель. Какую часть дохода потеряет председатель правления SIA Daugavpils reģionālā slimnīca, в случае не сохранения должности, рассказала его декларация.

По ее данным в прошлом году за работу в больнице Рейнис Йокст получил 42 696 евро. Также в статье доходов указана зарплата за работу депутатом в городской думе, куда он избирался от Латгальской партии - 2576 евро. Университет им. Страдиня за преподавательскую работу в 2016 году заплатил ему 52 евро.



Йокст задекларировал два долга общей суммой 108 452 евро. Ездит он на VW Golf 2002 года выпуска, а также владеет квартирой в Риге.



Согласно данным Lursoft, оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22 117 111 евро, убытки - 1 537 302 евро.



Для сравнения, - председатель правления Резекненской больницы Марита Зелтиня в прошлом году за работу в больнице получила 32691 евро. Данные Lursoft свидетельствуют о том, что оборот Резекненской больницы в прошлом году составил 10,641 млн евро, год больница завершила с прибылью в размере 501 603 евро.