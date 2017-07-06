15 – 16 июля в Даугавпилсской крепости будет проходить 3-й Международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Dinaburg 1812». Фестиваль посвящён бою между Наполеоновскими войсками и Русской императорской армией, который состоялся в июле 1812-го года.

На протяжении двух дней посетители Фестиваля могут наслаждаться различными мероприятиями, которые будут предназначены как для детской, так и для взрослой аудитории. Мероприятие организует Агентство развития туризма и информации, Управление культуры и Департамент спорта и молодёжи Даугавпилсского городского самоуправления.



Следуя традиции, Фестиваль будет открыт в субботу, 15-го июля в 10:00. Под звуки маршей 19-го века на флагшток у Николаевских ворот будет торжественно поднят исторический флаг крепости, за которым последует церемониальное открытие Николаевских ворот.



В 10:30 у Николаевских ворот начнётся призыв в школу рекрутов, о чём позаботится клуб реконструкторов из Белоруссии. У каждого будет возможность на некоторое время вступить в ряды Русской императорской армии.



В 11:00 в крепость прибудет и начнёт своё выступление у Николаевских ворот уличный театр «Pololo»(Москва, Даугавпилс). Эта труппа, основанная в 2014-м году, объединила театралов-любителей из Москвы, Риги и Даугавпилса. Различными импровизированными выступлениями «Pololo» уже радовал зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах.



В 12:00 о наступлении полудня в Крепости возвестит выстрел сигнальной пушки с вала у Николаевских ворот. Сразу после этого начнётся парад клубов реконструкции в сопровождении духового оркестра. Парад будет следовать от Александровских ворот по улице Императора до двора центра искусств имени Марка Ротко (сцены). За тем последует демонстрация клубов реконструкции и торжественные речи.



На улице Михаила у центра искусств Марка Ротко в 13:00 начнётся мастер-класс исторических и современных танцев, под руководством Елены Постернак. Для гостей крепости будет проведены демонстрации танцев, после которых сами гости смогут выучить шаги некоторых танцев.



В 15:00 в защитных сооружениях у Николаевских ворот начнётся самое главное событие дня – историческая реконструкция боя 1812-го года. В нём примут участие 13 клубов реконструкции из 6 стран – Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, России и Великобритании. Зрители смогут наблюдать бой с главного вала крепости. Внимание! Предполагается, что на валу будет много зрителей и очень шумно, поэтому мамочкам с детьми не советуется находиться на валу во время реконструкции боя. После сражения посетители смогут сфотографироваться с реконструкторами и задать интересующие их вопросы о военной форме, оружии, тактике боя и т.д.



В 17:00 у Николаевского моста начнётся показательная демонстрация кинологов (Резекне). В свою очередь, в 18:00 у Николаевских ворот начнётся второе выступление уличного театра «Pololo».



В крепостном саду в 19:00 начнётся балл Наташи Ростовой в стиле ампир, который параллельно сплетётся с некоторыми современными танцевальными ритмами. Посетители бала также приглашены подыскать себе одежду в стиле ампир или аксессуары. Для стиля ампир были характерны платья с повышенной талией, а у мужчин – длинные брюки и блестящие, чёрные цилиндры. Самым популярным цветом одежды был серо-жёлтый. Обучать шагам танцев будет танцевальный коллектив в сопровождении живой музыки.



В 21:30 во дворе центра искусств М. Ротко начнётся концерт группы «ObscurusOrbis»(Рига, Юрмала). Группа позиционирует себя как исполнители средневекового метала, которые реконструируют различные средневековые мелодии используют волынки, барабан, дудочки и другие музыкальные инструменты.



В свою очередь в 22:30 перед сценой начнётся представление уличного театра «Pololo»с элементами огненного шоу.



Внимание! На время реконструкции сражения на участке улицы Даугавас (вдоль крепости), от улицы Вальню до улицы Михаила, будет перекрыто движение с 14:00 до 16:00!



В свою очередь второй день фестиваля, 16 июля, будет посвящён семьям и спортивным мероприятиям. Субботние мероприятия организует департамент спорта и молодёжи Даугавпилсской думы.



С 11:00 до 16:00 состоятся чемпионаты по новусу и стрит болу, а также эстафета «Крепостной вестник», полоса препятствий Яунсаргов, игра «WaterShoot», различные настольные игры, детские площадки, а также познавательный квест о Даугавпилсской крепости «ChuchaChacha».



В особенный центр событий превратиться Крепостной сад. Там с 13:00 до 14:00 состоится показательная демонстрация спортивных клубов. С 14:00 до 15:00 – тренировка Jumping fitness. В свою очередь с 13:00 до 16:00 совместно с Даугавпилсским клубом по пауэрлифтингу состоится фитнесс тренировка и консультации с фитнесс тренерами.



С 12:00 до 16:00, в палатке у Николаевских ворот и в боковых помещениях ворот, состояться мероприятия, организованные центром летучих мыший Даугавпилса.

В свою очередь, с 16:00 во дворе М. Ротко начнётся концерт М. Дукура, с которым последуют выступление силачей и соревнования по вольной борьбе.