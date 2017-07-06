В переводе с древнегреческого Холокост означает «всесожжение». Началом массового уничтожения евреев в оккупированной фашистскими войсками Латвии послужил рижский погром 4 июля 1941 года.

В этот день в хоральную синагогу Риги согнали и заживо сожгли 500 евреев. 4 июля в Латвии отмечается как день памяти жертв геноцида еврейского народа. Действия немецкого командования на оккупированной территории расцениваются как чётко спланированная, продуманная попытка полного истребления целой нации. За короткий период с конца ноября до начала декабря только в Риге из 33 000 евреев были убиты 27 000. Даугавпилс гитлеровцы заняли 26 июня 1941 года. С их приходом начались массовые казни евреев.



Уцелевших загоняли в гетто, где их подвергали издевательству и постоянному унижению. Сюда же доставляли евреев со всей округи, а также беженцев из Литвы. В Даугавпилсском гетто находились до 14 000 евреев, было очень тесно. Под предлогом перевода в другое место (поэтому никто не прятался и не убегал) их периодически вывозили многочисленными группами в Погулянский лес и расстреливали. 28 июля 1941 года город был объявлен свободным от евреев. Большинство узников гетто погибли во время так называемых праздничных акций 7 ноября 1941 года и 1 мая 1942. Осенью 1943 года гетто в Даугавпилсе было окончательно ликвидировано. Немногим удалось спастись. Помогали местные жители: они укрывали гонимых в своих домах. Спасителей сами спасённые называют «праведниками народов мира». 137-м жителем Латвии, получившим это почётное звание, стал даугавпилчанин Арсений Корнилов. 2 марта этого года награда была вручена его внучатому племяннику Константину Богданову.



В 1989 году останки расстрелянных перезахоронили в Погулянке, а в ноябре 1991-го был торжественно открыт мемориал памяти жертв геноцида и Даугавпилсского гетто. Здесь похоронены советские военнопленные, мирные жители – представители разных национальностей, из которых 15 000 – евреи.



До войны в Даугавпилсе проживали более 11 000 евреев, а после осталось 2 500, сейчас еврейская община насчитывает порядка 150 человек, но каждый помнит о прошлом во имя будущего.