Вчера, 5 июля, в Даугавпилсской региональной больнице состоялась встреча руководства города с руководством ДРБ и ее сотрудниками.

В ходе встречи был обозначен целый ряд проблем. Это, во-первых, убытки размером в 1,5 млн евро, во-вторых, нехватка кадров.



Как пояснил депутат городской думы Айвар Здановский, резиденты в больницу идут (заинтересованность есть). Не все молодые врачи, по словам депутата, хотят уезжать за границу, но нужно создать условия для того, чтобы они могли работать на родине. Г-н Здановский сравнил зарплаты медиков в Эстонии, и в Даугавпилсе.





- Если в Эстонии резиденты получают в среднем 1500 евро, то у нас - 440 евро. Вопрос зарплат был и остается вопросом республиканского значения. Самоуправление не может платить зарплаты врачам, оно может помочь молодым медикам квартирами для проживания, местами в детских садах для их детей, но заработная плата зависит от финансирования государственного.