5 июля завершился срок подачи документов претендентов на вакантную должность члена правления Даугавпилсского аэропорта. Как сообщили в пресс-службе городской думы, к этому моменту в думу были поданы и зарегистрированы 6 заявок от претендентов. В ближайшее время конкурсная комиссия ознакомится с поданными заявками.

Напомним, что руководители Даугавпилсского аэропорта в последние годы менялись так часто, что горожане не успевали уследить за очередными переменами. До 2013 года руководителем практически несуществующего аэропорта являлся Виктор Пузанс, затем его сменил на этой должности депутат Даугавпилсской краевой думы Янис Кудиньш, после была советница мэра Я. Лачплесиса Ингрида Градковска, следом - сотрудница думы - Светлана Крапивина, затем управлять аэропортом назначили работающую ранее в Минсообщения советницу министра Лигу Лице, совсем недавно ее временно сменил на посту сотрудник Отдела обществ капитала думы Николай Ефимов. Кто станет следующим в этой цепочке, станет ясно после официального завершения конкурса.



Отметим, что новый мэр А. Элксниньш предложил своему предшественнику и главному оппоненту Я. Лачплесису занять эту должность. Подал ли свое CV на конкурс экс-мэр Даугавпилса, пока не известно, т.к. фамилии подавших заявки не разглашаются.