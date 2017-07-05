Дума нового созыва приступила к работе всего полторы недели назад, однако уже за этот короткий период наглядно видно, что работа в самоуправлении закипела.
Естественно, основное внимание сейчас приковано к работе руководства города — мэра и вице-мэров, в то же время, депутаты, избранные жителями Даугавпилса, также активно начали работу на благо горожан и улучшений в жизни города.
О первых действиях в роли депутата городской думы порталу «Наша» рассказал Игорь Прелатов.
О первых действиях в роли депутата городской думы порталу «Наша» рассказал Игорь Прелатов.
- В первые дни своей работы, я уже знал к кому я пойду и с чего буду начинать, т.к. я в своей предвыборной кампании делал акцент на ремонте дворовых территорий, расширение и строительство новых стояночных мест, увеличение жилого фонда и другие проблемы, которые давно нуждались в их решении.
Итак, начал я свою работу с того, что навестил департамент имущества и мы совместно с сотрудниками департамента определили дальнейший вектор нашей продуктивной работы.
В первую очередь сейчас мы начнём подготавливать документы на ремонт дворов, которые ведут к детским дошкольным учреждениям, в частности: ул. Вентспилс 4а, ул. Авеню 39, ул. Тарту 4, ул. Райполес 2, 4, 6, ул. Пиекрастес 31, 33, 35., а также другие сквозные дворы, которые соединяют несколько дворовых территорий.
Для того, чтобы более подробно говорить о конструктивных планах, в первую очередь мы с коллегами должны определить размер и порядок ежегодного финансирования, после чего спланировать поэтапный план работ.
Во-вторых, мы начали работу, чтобы в последующем привести в порядок территорию в микрорайоне Ругели, в районе многоквартирных домов по ул. Академика Графтио 25 и 31.
В-третьих, начнём работу с обследования недостроенных многоквартирных домов, чтобы дать точную оценку их состоянию и понять, в каком направлении лучше начать двигаться.
В-четвёртых, начаты переговоры по дороге, которая ведёт к 524 км и к дачному кооперативу «Латгале», чтобы самоуправление могло её содержать.
Ну, и конечно, сейчас определяем места, районы и земельные участки, которые принадлежат самоуправлению, чтобы в следующем году начать работу по подготовке технической документации, строительству или расширению уже существующих автостоянок.
Не хочется сейчас забегать наперёд и заниматься откровенным популизмом. Работа идёт, механизм работы налаживается, поэтому сейчас нужно время и продуктивная работа работников самоуправления. Год обещает быть сложным!
Да-что же это такое, мэр всё обещает, вице мэр обещает, депутат вот обещает - и год тоже пообещал.
Вы-что там, сговорились все, что ли?
А вы Игорь, оставьте обещания мэру (уж больно он это дело любит) и начинайте высказываться, когда сделаете хоть-что то. И попробуйте поговорить с "годом", может он на основе ваших реальных дел, чего другого по обещает. )
Жесть вообще. ))
да и в этом,?
фраза 2 недели работает новая дума как то неуместна в этом случае
Давай так ! Если до конца августа меня хотя бы залатают , я материализуюсь в человека и напишу благодарность действующей власти и лично тебе !!!
Давай так ! Если до конца августа меня хотя бы залатают , я материализуюсь в человека и напишу благодарность действующей власти и лично тебе !!!
Игорь, если решите эту проблему, вам памятник при жизни люди поставят!