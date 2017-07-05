Сборная Латвии по спидвею 4 июля в полуфинале кубка мира заняла третье место и продолжает борьбу за главный командный трофей. Продлил участие Латвии в этом турнире Анджей Лебедев, оставив Нильса Кристиана Иверсена позади себя в дополнительном заезде.
Первые две серии заездов для Латвии складывались неплохо, разрыв между соперниками, которыми в Вастервике были хозяева трека – Швеция, а также Дания и Россия был минимальным. Вся четвёрка находилась в досягаемости протянутой руки.
Заметно сдали латвийцы в третьей и четвёртой сериях. Швеция постепенно укрепляла лидерские позиции, нескромно намекая, что рассчитывает на прямую выходить в финал. Не зря же выступают на домашнем треке.
С россиянами и датчанами латвийцам было реально зацепиться за 2-3 места, позволяющие ехать дальше. Для Латвии вторая часть гонки ехалась слабо. Сильно выручил Анджей Лебедев, который наоборот прибавил к заключительным заездам.
Именно на нём команда использовала право джокера – при отставании от лидера на более чем 6 очков, набранные пункты гонщика удваиваются. Анджей использовал этот шанс по максимуму, финишировав первым, привезя, таким образом, 6 очков, сократив отрыв до минимума.
В итоге после 20 официальных заездов победителями стали гонщики Швеции – 37, за ними завершили гонку россияне – 30. Дания с Латвией прибыли к этому промежуточному финишу с результатом в 28 баллов.
Потребовался дополнительный заезд, чтобы определить третье место. На старт от Латвии вышел А. Лебедев, Дания представлял Н. К. Иверсен.
Анджей вышел в лидеах из первого виража, завершив круг впереди. Пройдя первый вираж второго круга, Н. К. Иверсен плотно сел на хвост А. Лебедеву.
«Железный лебедь» не позволил датчанину пролезть вперед, а на третьем круге создал небольшой просвет, уверенно доведя свой мотоцикл до победного финиша.
На данный момент стали известны трое финалистов – Польша, Швеция и Великобритания. Четвёртый финалист станет известен в Лешно (Польша) 7 июля- Латвия, Россия, Австралия, США. Это участники гонки race-off, которая проходит за день до финала, победитель этих соревнований отправляется в финал.
I Швеция - 37
1. Фредерик Линндгрен - 10 (3,w,1,3,3)
2. Антонио Линдбек - 11 (3,2,2,3,1)
3. Андреас Йонссон - 8 (1,2,1,3,1)
4. Линус Сундстрём - 8 (0,2,3,2,1)
5. Джоэль Клинг - NS
II Россия - 30
1. Эмиль Сайфутдинов - 10 (2,3,1,1,3)
2. Григорий Лагута - 12 (3,2,2,2,3)
3. Вадим Тарасенко - 7 (1,3,2,1,0)
4. Андрей Кудряшов - 0 (0,0,0,-,-)
5. Глеб Чугунов - 1 (1,0)
III Латвия - 28+3
1. Анджей Лебедев - 15+3 (1,1,3,6!,2,2)
2. Максим Богданов - 4 (3,1,d,0,0)
3. Евгений Костыгов - 4 (1,1,0,-,2)
4. Кястас Пуоджук - 5 (2,1,0,u,2)
IV Дания - 28+2
1. Кеннет Бьерре - 6 (0,3,3,0!,0)
2. Леон Мадсен - 6 (2,0,2,1,1)
3. Михаэль Йепсен Йенсен - 7 (0,3,1,d,3)
4. Нильс Кристиан Иверсен - 9+2 (2,0,3,2,2)
5. Фредерик Якобсен – NS
Позаездно
1. Łaguta, Iversen, Lebiediew, Sundstroem 0:1:2:3
2. Bogdanow, Sajfutdinow, Jonsson, Jensen 1:4:2:5
3. Lindbaeck, Puodżuks, Tarasienko, Bjerre 4:6:2:6
4. Lindgren, Madsen, Kostygow, Kudriaszow 7:7:4:6
5. Bjerre, Sundstroem, Bogdanow, Kudriaszow 9:8:7:6
6. Tarasienko, Jonsson, Lebiediew, Madsen 11:9:7:9
7. Sajfutdinow, Lindbaeck, Kostygow, Iversen 13:10:7:12
8. Jensen, Łaguta, Puodżuks, Lindgren (w/u) 13:11:10:14
9. Sundstroem, Madsen, Sajfutdinow, Puodżuks 16:11:12:15
10. Bjerre, Łaguta, Jonsson, Kostygow 17:11:15:17
11. Lebiediew, Lindbaeck, Jensen, Kudriaszow 19:14:16:17
12. Iversen, Tarasienko, Lindgren, Bogdanow (d4) 20:14:19:19
13. Jonsson, Iversen, Czugunow, Puodżuks (u4) 23:14:21:20
14. Lebiediew(6!), Sundstroem, Tarasienko, Jensen (4) 25:20:21:21
15. Lindbaeck, Łaguta, Madsen, Bogdanow 28:20:22:23
16. Lindgren, Lebiediew, Sajfutdinow, Bjerre(0!) 31:22:22:24
17. Łaguta, Lebiediew, Sundstroem, Bjerre 32:24:22:27
18. Sajfutdinow, Iversen, Jonsson, Bogdanow 33:24:24:30
19. Lindgren, Puodżuks, Madsen, Tarasienko 36:26:25:30
20. Jensen, Kostygow, Lindbaeck, Czugunow 37:28:28:30
Заезд за 3 место:
21. Lebiediew, Iversen
Заметно сдали латвийцы в третьей и четвёртой сериях. Швеция постепенно укрепляла лидерские позиции, нескромно намекая, что рассчитывает на прямую выходить в финал. Не зря же выступают на домашнем треке.
С россиянами и датчанами латвийцам было реально зацепиться за 2-3 места, позволяющие ехать дальше. Для Латвии вторая часть гонки ехалась слабо. Сильно выручил Анджей Лебедев, который наоборот прибавил к заключительным заездам.
Именно на нём команда использовала право джокера – при отставании от лидера на более чем 6 очков, набранные пункты гонщика удваиваются. Анджей использовал этот шанс по максимуму, финишировав первым, привезя, таким образом, 6 очков, сократив отрыв до минимума.
В итоге после 20 официальных заездов победителями стали гонщики Швеции – 37, за ними завершили гонку россияне – 30. Дания с Латвией прибыли к этому промежуточному финишу с результатом в 28 баллов.
Потребовался дополнительный заезд, чтобы определить третье место. На старт от Латвии вышел А. Лебедев, Дания представлял Н. К. Иверсен.
Анджей вышел в лидеах из первого виража, завершив круг впереди. Пройдя первый вираж второго круга, Н. К. Иверсен плотно сел на хвост А. Лебедеву.
«Железный лебедь» не позволил датчанину пролезть вперед, а на третьем круге создал небольшой просвет, уверенно доведя свой мотоцикл до победного финиша.
На данный момент стали известны трое финалистов – Польша, Швеция и Великобритания. Четвёртый финалист станет известен в Лешно (Польша) 7 июля- Латвия, Россия, Австралия, США. Это участники гонки race-off, которая проходит за день до финала, победитель этих соревнований отправляется в финал.
I Швеция - 37
1. Фредерик Линндгрен - 10 (3,w,1,3,3)
2. Антонио Линдбек - 11 (3,2,2,3,1)
3. Андреас Йонссон - 8 (1,2,1,3,1)
4. Линус Сундстрём - 8 (0,2,3,2,1)
5. Джоэль Клинг - NS
II Россия - 30
1. Эмиль Сайфутдинов - 10 (2,3,1,1,3)
2. Григорий Лагута - 12 (3,2,2,2,3)
3. Вадим Тарасенко - 7 (1,3,2,1,0)
4. Андрей Кудряшов - 0 (0,0,0,-,-)
5. Глеб Чугунов - 1 (1,0)
III Латвия - 28+3
1. Анджей Лебедев - 15+3 (1,1,3,6!,2,2)
2. Максим Богданов - 4 (3,1,d,0,0)
3. Евгений Костыгов - 4 (1,1,0,-,2)
4. Кястас Пуоджук - 5 (2,1,0,u,2)
IV Дания - 28+2
1. Кеннет Бьерре - 6 (0,3,3,0!,0)
2. Леон Мадсен - 6 (2,0,2,1,1)
3. Михаэль Йепсен Йенсен - 7 (0,3,1,d,3)
4. Нильс Кристиан Иверсен - 9+2 (2,0,3,2,2)
5. Фредерик Якобсен – NS
Позаездно
1. Łaguta, Iversen, Lebiediew, Sundstroem 0:1:2:3
2. Bogdanow, Sajfutdinow, Jonsson, Jensen 1:4:2:5
3. Lindbaeck, Puodżuks, Tarasienko, Bjerre 4:6:2:6
4. Lindgren, Madsen, Kostygow, Kudriaszow 7:7:4:6
5. Bjerre, Sundstroem, Bogdanow, Kudriaszow 9:8:7:6
6. Tarasienko, Jonsson, Lebiediew, Madsen 11:9:7:9
7. Sajfutdinow, Lindbaeck, Kostygow, Iversen 13:10:7:12
8. Jensen, Łaguta, Puodżuks, Lindgren (w/u) 13:11:10:14
9. Sundstroem, Madsen, Sajfutdinow, Puodżuks 16:11:12:15
10. Bjerre, Łaguta, Jonsson, Kostygow 17:11:15:17
11. Lebiediew, Lindbaeck, Jensen, Kudriaszow 19:14:16:17
12. Iversen, Tarasienko, Lindgren, Bogdanow (d4) 20:14:19:19
13. Jonsson, Iversen, Czugunow, Puodżuks (u4) 23:14:21:20
14. Lebiediew(6!), Sundstroem, Tarasienko, Jensen (4) 25:20:21:21
15. Lindbaeck, Łaguta, Madsen, Bogdanow 28:20:22:23
16. Lindgren, Lebiediew, Sajfutdinow, Bjerre(0!) 31:22:22:24
17. Łaguta, Lebiediew, Sundstroem, Bjerre 32:24:22:27
18. Sajfutdinow, Iversen, Jonsson, Bogdanow 33:24:24:30
19. Lindgren, Puodżuks, Madsen, Tarasienko 36:26:25:30
20. Jensen, Kostygow, Lindbaeck, Czugunow 37:28:28:30
Заезд за 3 место:
21. Lebiediew, Iversen