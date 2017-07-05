В Даугавпилсском крае на учебном полигоне "Meža Mackeviči" сегодня открывают организованный 3 бригадой Земессардзе курс первого уровня военного обучения.

На церемонии открытия лагеря присутствуют госсекретарь Миниобороны Я. Гарисонс, начальник штаба Земессардзе подполковник Э. Копейка, командир 3-ей бригады Земессардзе подполковник М. Симсонс и командиры 3-ей бригады Земессардзе.



В лагере пройдут обучение 200 земессаргов, которые освоят навыки борьбы, боевой стрельбы, познают азы топографии, медицины и нормативных актов.