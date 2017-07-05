Гражданин Латвии забыл задекларировать газовый пистолет и хотел вывезти его из России через границу в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, латвиец планировал выехать из России на собственной машине. В ящике для мелочей под передним сиденьем при досмотре нашли незадекларированный газовый пистолет.



Оружие изъяли сотрудники Псковской таможни и пограничники. Гражданина Латвии привлекут к ответственности после проведенной экспертизы.