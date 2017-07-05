На минувшей пресс-конференции мэру А. Элксниньшу был задан вопрос о том, как проходили его переговоры с Латгальской партией? В ответ председатель думы откровенно рассказал, что его пытались уговорить в обмен на должности для его партии не разбираться в схемах на предприятии «Даугавпилсские теплосети» и не трогать компанию по вывозу мусора «Clean R».

«Вопрос коалиции с Латгальской партией строился по очень простым принципам. У нас есть предвыборная программа, и мы ее представляли жителям: разобраться с "Телпосетями", разобраться с "Clean R", ремонт дворов, проезд в общественном транспорте, карта Даугавпилчанина, муниципальные аптеки и т.д. С нашими партнерами по всем этим вопросам мнение было едино. <...> У нас есть определенный план, как мы будем это реализовывать. <...>



Как строились переговоры с Латгальской партией? Вот, вам там 5 должностей там-то, там-то, там-то... но табу на "Clean R", и вы не разбираетесь в "Теплосетях", и на этом, в принципе мой разговор с ним (Я. Лачплесисом) и закончился. Потому что, почему он должен в таком формате продолжаться? < ...> И знаете, в этом я увидел какую-то историческую особенность Латгальской партии. Начиная с 2009, и 2013 года они так привыкли, видимо, и это не их вина. Они - часть, наверное, той политической системы, когда баш на баш, меняемся чем-то. Исходя из того видения, как я планирую руководить городской думой, мне кажется это не приемлемо. И поэтому даже решение дать возможность Латгальской партии идти руководить аэропортом, или Ю. Зайцеву ехать за договором с "Газпромом", основано на том, чтобы абсолютно деструктивные политики в этом плане показали бы жителям, что они готовы исполнить свои предвыборные обещания."- заявил А. Элксниньш.