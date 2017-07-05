На вчерашней пресс-конференции было поднято множество тем и задано очень много актуальных вопросов новому руководству города, в том числе и касающиеся вывоза мусора в Даугавпилсе.



Как пояснил мэр А. Элксниньш, в дальнейшем вывозом мусора в нашем городе будет заниматься самоуправление своими силами. Это будет фирма SIA „AADSO”. Что касается тарифа, то по предварительным расчетам, он будет ниже, чем тот, что действует на данный момент - 7,31 евро за кубометр мусора, и составит от 6,98 до 7, 02 евро за кубометр.

Вывоз мусора, по словам мэра, муниципальное общество капитала будет реализовывать с привлечением и частных фирм, но в определенном объеме. Что это будут за фирмы, определится в ходе конкурса.



Напомним, что на оператора вывоза мусора - компанию Clean R в течение всего срока ее работы в городе непрерывно и в огромном количестве поступали жалобы от жителей на некачественное оказание услуги.