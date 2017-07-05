Сегодня, 5 июля, в 13.00 состоится встреча мэра А. Элксниньша в помещении Даугавпилсской региональной больницы с ее руководством и работниками. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы. К участию во встрече приглашены также журналисты.
Напомним, что вчера на пресс-конференции председатель думы Андрей Элксниньш заявил о нежелании продолжать трудовой договор с членом правления ДРБ Р. Йокстом. В качестве причины мэр назвал отсутствие доверия представителям Латгальской партии, членом которой и является глава медучреждения. Вероятно, в сентябре у больницы появится новый руководитель.
Надеюсь он в туалет то ходит без них? А то упаси его дунет не тем воздухом, а журналюги всё зафиксируют. )
Хотя, конечно это уже не смешно, если оставить сухой остаток, то кроме намерений, туфты и вранья, пока "наработать" ни чего другого не получается. Однако, время ещё есть, что бы перестать гнать порожняк и начать отчитываться о РЕШЁННЫХ проблемах.
и хотелось бы узнать о программе дальнейшего развития больницы
и одна дума разве может решить этот вопрос
и хотелось бы узнать о программе дальнейшего развития больницы
и одна дума разве может решить этот вопрос
)))
и хотелось бы узнать о программе дальнейшего развития больницы
и одна дума разве может решить этот вопрос