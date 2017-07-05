Сегодня, 5 июля, в 13.00 состоится встреча мэра А. Элксниньша в помещении Даугавпилсской региональной больницы с ее руководством и работниками. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы. К участию во встрече приглашены также журналисты.

Напомним, что вчера на пресс-конференции председатель думы Андрей Элксниньш заявил о нежелании продолжать трудовой договор с членом правления ДРБ Р. Йокстом. В качестве причины мэр назвал отсутствие доверия представителям Латгальской партии, членом которой и является глава медучреждения. Вероятно, в сентябре у больницы появится новый руководитель.