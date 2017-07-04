Для многих, кто на этапе предвыборной гонки обещал горожанам различные блага (будь-то аэропорт, российский газ или ГЭС), обещания закончились в момент проигрыша на выборах. На фоне тех, кто отказался от своих слов, промоутер Сергей Парфенов, также участвовавший в выборах в самоуправление, от своих обещаний не только не отказывается, но и успешно их реализовывает.

25 августа в Даугавпилсе произойдет небывалое не только для города, но и для всей Латгалии, событие — единственный концерт в Прибалтике даст звезда мирового масштаба — ATB.Как сообщил «Нашей» Сергей Парфенов, на данный момент проведены уже все необходимые переговоры и согласования.- Концерт ATB в Даугавпилсе будет единственным в Балтии — специальное Балтийское шоу. Хочу отметить, что гастрольный график ATB расписан на два года вперед. В среднем в год продюсеры ATB получают 750 заявок на организацию концерта артиста в том или ином городе мира, что вдвое превышает количество дней в году.Для проведения концерта ATB Даугавпилс рассматривался на фоне таких городов как Вена (Австрия) и Штутгарт (Германия). Нам очень приятно, что нам удалось убедить продюсеров ATB сделать выбор в пользу нашего города. Это будет действительно небывалое событие для Даугавпилса.ATB — это звезда поистине мирового масштаба. Наверное, нет ни одной страны, где не проводились его концертные шоу. Помимо того, что он является автором своей музыки, он также выступает в качестве продюсера, пишет музыку к кинофильмам, очень многие мировые звезды заказывают у него музыку к своим песням. Его встречают на главных мировых фестивалях, на аренах Лондона, Дубая, Берлина, Нью-Йорка, Австралии... И я горжусь тем, что Даугавпилс тоже войдет в число городов, которые удостоены чести провести специальное Балтийское шоу ATB.Хочу отметить, что ATB выступал в Латвии уже 5 раз. Один из них - «Beach Party» - прошел в Лиепае при участии 55 тысяч зрителей. 4 концерта ATB дал на Огрской эстраде при полной загрузке — 25 тысяч человек. При этом, лишь за первый день продажи билетов на Огрской эстраде было продано рекордное количество билетов — 9 тысяч. Это говорит об очень высокой популярности ATB у латвийской публики. Поэтому сомневаться в том, что шоу ATB в Даугавпилсе будет иметь небывалый успех не приходится. По моим предположениям, концерт ATB в Даугавпилсе посетят до 80% гостей со всей Латвии, а также Литвы и Эстонии.Предварительно грандиозное шоу ATB пройдет на площади Ротко в Даугавпилсской крепости.Для выполнения технического райдера артиста будут установлены лазеры мощностью по 50 W, которые «бьют в небо» на 50 км. Для обеспечения безопасности при работе лазеров на концерт будут приглашены три сотрудника аэропортов Риги, Вильнюса и Каунаса. При показе на радарах технического персонала приближающихся самолетов, лазеры будут выключаться.Кстати, раз уж заговорили о самолетах, хотел бы отметить, что ATB летает исключительно частным самолетом. Я связывался с руководителем Даугавпилсского аэропорта, который так активно пиарили власти прошлого созыва думы, но, к сожалению, получил ожидаемый ответ — взлетная полоса, так называемого, Даугавписского аэропорта ни один самолет принять не может.Одной из особенностей проведения концерта ATB станет то, что он пройдет в формате фестиваля. Открою секрет, что вскоре начнется музыкальный конкурс, в котором будут участвовать местные молодые таланты. По результатам голосования будет выбран один даугавпилсский исполнитель, которому предоставится возможность выступить на одной сцене с ATB в промежутках между выступлениями мировой звезды. Я уверен, что для наших молодых исполнителей это хороший стимул и мотивация.Мне многие в период предвыборной кампании говорили, что моя идея утопична — что мировые звезды никогда не найдут Даугавпилса на карте мира, и что мне не удастся воплотить свои обещания в жизнь. Я же уверен, что реализовать можно любую идею. Главное — поставить цель и работать над ее достижением. Мне также особенно приятно отметить, что самоуправление всячески помогает в том, чтобы этот праздник для города состоялся.Встречаемся 25 августа в Крепости на концерте ATB, чтобы увидеть единственное грандиозное шоу мировой звезды в Прибалтике!Продажа билетов стартует 7 июля во всех кассах Bilešu serviss!Только в одном пункте продаж — кассе т/ц Ditton Nams в Даугавпилсе действует специальная цена для горожан — только 15 евро!