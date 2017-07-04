1-2 июля прошли матчи 2-го раунда кубка Латвии. «Даугавпилс» благодаря, вышедшему на замену на 59-й минуте Дайнису Сибирьянову, смог преодолеть барьер в виде «Резекне» - 2:0. Дубль Дайнис оформил в концовке матча – 81 и 90+1 минуты.

«Екабпилс» в гостях смог обыграть «Юрниекс» (Рига) – 5:2. Дубль на счету Олега Пеньковского, по разу отметились Юрий Халимон и Дмитрий Кузьмин, ещё один рижане занесли себе сами.



«Прейли» в сухую разобрались с «Плявиняс» - 6:0. Хетт-трик в свой послужной список записал Роланд Путанс, также плюсик в «карму» могут поставить Матис Бабрис, Мик Бабрис и Александр Трупс.



Следующая стадия куюка Латвии 1/8 финала, в которой в борьбу за второй по значимости трофей Латвии вступают клубы высшей лиги.



Пары 1/8 финала кубка Латвии

«Прогресс/Олайне» - РФШ

«Гробини» - «Спартак» (Юрмала)

«Екабпилс» - «Елгава»

«Даугавпилс» - «Лиепая/Мого»

«Прейли» - «Рига»

«Монарх/Фламинко» - «Вентспилс»

«Валмиера» - «Метта/ЛУ»