Рейнис Йокст осенью, скорее всего, покинет должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр города А. Элксниньш.

По словам главы города, трудовой договор с г-ном Йокстом заканчивается в сентябре, и он не испытывает желания продлить договор с нынешним членом правления ДРБ. В качестве причины он указал отсутствие доверия данному должностному лицу. Помимо этого, мэр вспомнил и о том, как попал Р. Йокст на место руководителя больницы. Отметим, что он являлся и является до сих пор членом руководившей ранее городом Латгальской партии.



В ходе пресс-конференции мэр несколько раз подчеркнул, что не будет работать с людьми, которым не доверяет.