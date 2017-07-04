Сегодня на пресс-конференции мэру Даугавпилса А. Элксниньшу был задан вопрос о судьбе муниципальной полиции города. Отвечая на него, мэр отметил, что прежнее руководство города годами превращало полицию самоуправления в какой-то карательный орган. По мнению мэра, данная структура должна сменить тактику работы и начать работать не против людей, а для них. Он пояснил, что с жителями нужно проводить больше разъяснительной работы, а не просто наказывать и штрафовать.

Что касается отстраненного от работы руководителя муниципальной полиции В. Гудаковского, то вопрос о его поведении и зафиксированных Окружным судом нарушениях будет рассмотрен. И только после этого будет ясно, что делать со структурой в целом.



Напомним, что отстраненному на минувшей неделе от работы во время проверки начальнику Даугавпилсской полиции самоуправления Владимиру Гудаковскому было разрешено забрать личные вещи со своего рабочего места. Воспользовавшись этим, полицейский начальник заперся в своем служебном кабинете. Во избежание уничтожения документов и данных, хранящихся на информационных носителях, были вызваны работники Государственной полиции из батальона специального назначения. Только тогда Гудаковский открыл двери и покинул кабинет. В Государственной полиции сообщили, что кабинет В. Гудаковского опечатан, и начата проверка о возможном уничтожении рабочих документов учреждения. Мэр сегодня на пресс-конференции также добавил, что будет проведена и проверка финансов муниципальной полиции, а также обоснованность закупки в больших количествах огнестрельного оружия. По мнению главы города, полиция самоуправления должна работать на благо жителей и помогать им с возникающими проблемами, а не вооружаться как на войну. Стреляет в нашей стране государственная полиция при расследовании уголовных дел. Муниципальная же полиция подобными делами не занимается.