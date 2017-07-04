Сегодня на пресс-конференции мэру Даугавпилса А. Элксниньшу был задан вопрос о судьбе муниципальной полиции города. Отвечая на него, мэр отметил, что прежнее руководство города годами превращало полицию самоуправления в какой-то карательный орган. По мнению мэра, данная структура должна сменить тактику работы и начать работать не против людей, а для них. Он пояснил, что с жителями нужно проводить больше разъяснительной работы, а не просто наказывать и штрафовать.
Что касается отстраненного от работы руководителя муниципальной полиции В. Гудаковского, то вопрос о его поведении и зафиксированных Окружным судом нарушениях будет рассмотрен. И только после этого будет ясно, что делать со структурой в целом.
Напомним, что отстраненному на минувшей неделе от работы во время проверки начальнику Даугавпилсской полиции самоуправления Владимиру Гудаковскому было разрешено забрать личные вещи со своего рабочего места. Воспользовавшись этим, полицейский начальник заперся в своем служебном кабинете. Во избежание уничтожения документов и данных, хранящихся на информационных носителях, были вызваны работники Государственной полиции из батальона специального назначения. Только тогда Гудаковский открыл двери и покинул кабинет. В Государственной полиции сообщили, что кабинет В. Гудаковского опечатан, и начата проверка о возможном уничтожении рабочих документов учреждения. Мэр сегодня на пресс-конференции также добавил, что будет проведена и проверка финансов муниципальной полиции, а также обоснованность закупки в больших количествах огнестрельного оружия. По мнению главы города, полиция самоуправления должна работать на благо жителей и помогать им с возникающими проблемами, а не вооружаться как на войну. Стреляет в нашей стране государственная полиция при расследовании уголовных дел. Муниципальная же полиция подобными делами не занимается.
Напомним, что отстраненному на минувшей неделе от работы во время проверки начальнику Даугавпилсской полиции самоуправления Владимиру Гудаковскому было разрешено забрать личные вещи со своего рабочего места. Воспользовавшись этим, полицейский начальник заперся в своем служебном кабинете. Во избежание уничтожения документов и данных, хранящихся на информационных носителях, были вызваны работники Государственной полиции из батальона специального назначения. Только тогда Гудаковский открыл двери и покинул кабинет. В Государственной полиции сообщили, что кабинет В. Гудаковского опечатан, и начата проверка о возможном уничтожении рабочих документов учреждения. Мэр сегодня на пресс-конференции также добавил, что будет проведена и проверка финансов муниципальной полиции, а также обоснованность закупки в больших количествах огнестрельного оружия. По мнению главы города, полиция самоуправления должна работать на благо жителей и помогать им с возникающими проблемами, а не вооружаться как на войну. Стреляет в нашей стране государственная полиция при расследовании уголовных дел. Муниципальная же полиция подобными делами не занимается.
Проверить всю систему муниципальной полиции, найти решения проблем, назначить нового главу муниципалов и доложить горожанам о том, как и по каким штатным правилам, будет работать в преть, эта муниципальная структура.
А пока, это лишь заявление о намерениях - и, не более. Сделает ли Элкстиньш то, о чём говорит, это открытый вопрос. Посмотрим.
А значит не мэру города решать, быть такой структуре или нет.
Упразднить, для этого много ума не надо, а вот навести порядок и заставить работать на благо людей, для этого нужны мозги и работоспособность. Ну а главное, желание делать жизнь людей более комфортной.
(Похоже редактор, опять включила для дуси элемент "дуры" - повторяетесь однако). ))
А значит не мэру города решать, быть такой структуре или нет.
Упразднить, для этого много ума не надо, а вот навести порядок и заставить работать на благо людей, для этого нужны мозги и работоспособность. Ну а главное, желание делать жизнь людей более комфортной.
(Похоже редактор, опять включила для дуси элемент "дуры" - повторяетесь однако). ))
Мэр города, обязан осуществлять управление в рамках существующих законов. А касательно Элкстиньша, то он близко не похож на персонажа, способного бросить вызов системе. Не для того система ставит своих людей по стране, что бы они бросали ей вызов.
Вообще-то, это азы политического устройства системы власти - мне странно, что я вынужден тебе это озвучивать,, ты это (по идее) должна бы и сама знать, коль тебя держат на работе. )
Есть обращение депутатов Резекне в министерство внутренних дел и в сейм, которое поддержали все без исключения депутаты.
На основании этого обращения, было принято решение о ликвидации подразделения муниципальной полиции в Резекне.
Но в Даугавпилсе, это сделать будет сложно, ибо пока в депутатах сидит Лачплесис и его ставленники, Элкстиньшу просто не дадут этого сделать. Тем более, сравнивать параметр Даугавпилса и Резекне, сложно, ваш город на порядок больше и в нём проживает на порядок больше людей.