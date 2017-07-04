Правительство еще обсудит с социальными партнерами возможность повысить минимальную зарплату постепенно: в 2018 году - до 410 евро, в 2019 году - до 430 евро, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.
Это предлагается, чтобы приравнять темп повышения минимальной зарплаты к темпу повышения тех зарплат, которые лишь ненамного их превышают.
Это предложение еще планируется обсудить с представителями работодателей и профсоюзов.
Как сообщалось, основными положениями налоговой реформы предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро.
Это предложение еще планируется обсудить с представителями работодателей и профсоюзов.
Как сообщалось, основными положениями налоговой реформы предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро.
Ну, правда они дворники...и работают не полный рабочий день, да и в блистательно-гуманной нашей государственной статистике такие не учитываются...
Всегда же можно сказать - Да у нас минималка 430 !
А сколько таких перебивающихся на сотню в месяц - это вам знать не положено.
Ясно одно - они трудятся не в Саэйме...
Человек слаб и стоит покрутить серьёзной купюрой перед лицом, как полицейские могут напрочь забыть о долге и законе. Разумнее платить им добротные зарплаты, чем потом расхлёбывать проблемы коррупции и мздоимства в органах правопорядка.
Правда для этого, нужны средства, которых в нашей стране нет, так-как основным источником доходов, является фискальная система.
Именно по этому, повышение оклада полицейских на смешные 30-50 евро, вызывают порой недовольство тех, кто и вовсе сидит без работы.
Человек слаб и стоит покрутить серьёзной купюрой перед лицом, как полицейские могут напрочь забыть о долге и законе. Разумнее платить им добротные зарплаты, чем потом расхлёбывать проблемы коррупции и мздоимства в органах правопорядка.
Правда для этого, нужны средства, которых в нашей стране нет, так-как основным источником доходов, является фискальная система.
Именно по этому, повышение оклада полицейских на смешные 30-50 евро, вызывают порой недовольство тех, кто и вовсе сидит без работы.
Однако, когда у тебя на руках семья, дети, кредит и куча счетов, а в наличии только нищенская зарплата, тут и праведник может удариться в мерзость.
Государство само во многом виновато, провоцируя полицейских брать на лапу, выплачивая подобные оклады, ни о чём.