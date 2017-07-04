Латвийская федерация карате и клуб Sochin приглашают детей в летний лагерь на базу отдыха РТУ (Ronīši). База находится в 250 метрах от моря в 25 км от Юрмалы. Длительность отдыха - 10 дней (с 14 по 24 июля). Принять участие в лагере могут и дети, не занимающиеся спортом.

Программа лагеря очень насыщенная и интересная. В распоряжении детей будет отличная спортивная площадка, будут организованы игры и состязания, купание, спектакли и экскурсии по заповеднику и многое другое.



Питание будет обеспечено в кафе 4 раза в день. Проживание в домиках по 4 человека.



Номер телефона для справок: 29151579 (Сергей).